Wat gebeurt er met FC Barcelona als Catalonië onafhankelijk wordt?

Bovendien zou Barcelona dan Europees vanuit de Catalaanse federatie geduwd worden. Die Catalaanse federatie moet eerst nog erkend worden door de UEFA of de FIFA. Dat zal ook niet zo heel snel gebeuren. Bovendien zal Catalonië een heel laag coëfficiënt hebben en zal Barcelona voorrondes moeten spelen in de Champions League.

Er wordt geopperd om in de Franse competitie te spelen, omdat er daar al een club uit een andere staat speelt: Monaco. Maar goed, die situatie is niet helemaal dezelfde. En er bestaat ook de angst dat Barcelona alle Franse ploegen zou komen overvleugelen.

Tot slot is er nog het waanzinnige idee dat Barcelona in de Premier League kan terechtkomen. Politiek gezien is dat moeilijk. De Schotse clubs Celtic en de Rangers proberen al jarenlang in de Premier League te geraken, maar dat is hen nog altijd niet gelukt.

Sportief zou je kunnen zeggen dat de Premier League dan nog aantrekkelijker wordt. Maar het is nu al een heel zware strijd in Engeland om in de Champions League te geraken.