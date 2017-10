Iniesta (33) blijft tot einde van z'n carrière bij Barcelona

Eerder dit seizoen was er nog wat onduidelijkheid over het aflopende contract van Iniesta. Volgens Barça-voorzitter Joseph Maria Bartomeu was er een akkoord over een verlenging, maar dat werd door Iniesta ontkend. Nu zijn beide partijen er dan toch uit geraakt.

Iniesta begon te voetballen bij Albacete, maar werd op 12-jarige leeftijd al naar Barcelona gehaald. Daar doorliep hij de jeugdopleiding en in 2002 mocht hij debuteren in het A-elftal. De start van een succesrijke carrière bij Barça, intussen heeft hij al ruim 639 wedstrijden voor de Catalanen gespeeld.



Iniesta was in die periode de architect van een bijzonder sterk Barcelona. Hij werd acht keer kampioen van Spanje en won vier keer de Champions League. Sinds het vertrek van Xavi in 2015 is hij ook aanvoerder van Barça.