"Gerard Piqué is momenteel de meest gehate man van Spanje"

Het Catalaanse referendum over onafhankelijkheid en het brutale optreden van de Spaanse politie blijft de gemoederen verhitten. Ook bij voetballers en voetbalclubs. In die mate dat nu ook concreet de vraag op tafel ligt: wat met FC Barcelona als Catalonië zich effectief van Spanje afsplitst?

"Wat FC Barcelona al in verschillende communiqués gemeld heeft is dat het de bevolking steunt in haar wens om zich in een referendum uit te spreken voor de onafhankelijkheid van Catalonië. Dus als die onafhankelijkheid er komt, zal dat niet tegen de zin van FC Barcelona zijn", zegt correspondent Edwin Winkels vanuit Barcelona.

"De directeur van de Primera Division heeft dan weer gezegd dat als Catalonië onafhankelijk wordt, dat alle Catalaanse clubs - met naast FC Barcelona ook Espanyol en Girona in de hoogste klasse- dan niet meer kunnen deelnemen aan de competitie in de Spaanse hoogste klasse."

"Als dat gebeurt, krijg je een soort Belgische competitie van een wat lager niveau, met één heel grote club. Dat lijkt onwaarschijnlijk. Want wat zou Spanje doen zonder de Clasico tussen Barcelona en Real Madrid?"

"De Spaanse profliga kan dit dus wel zeggen, maar het is een professionele organisatie die heel veel geld verdient aan de organisatie van de competitie. Veel van dat geld komt van tv-rechten uit binnen- en buitenland. Zonder Barcelona zou de competitie veel minder waard worden. Er is een model mogelijk zoals in Frankrijk, waar Monaco uit Monte Carlo mag deelnemen aan de Franse competitie."