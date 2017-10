FC Barcelona doet mee aan Catalaanse staking en traint morgen niet

In Catalonië hebben een veertigtal vakbonden en politieke en sociale organisaties opgeroepen tot een algemene staking morgen. FC Barcelona sluit zich aan bij de staking, net als Espanyol en Girona (2 andere Catalaanse teams in de Primera Division).

"FC Barcelona doet mee aan de staking en daarom zal de club dinsdag gesloten blijven", meldt Barcelona op haar website. "De eerste ploeg en alle jeugdploegen zullen morgen niet trainen."

Gisteren was er even sprake dat het duel met Las Palmas uitgesteld zou worden, maar uiteindelijk kwam Barcelona toch in actie achter gesloten deuren.