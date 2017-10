Piqué barst in tranen uit: "Slechtste dag uit mijn carrière"

Zondag is een dag vol chaos en gewonden geworden in Catalonië en dus ook in Barcelona. Lang was het onzeker of Barcelona-Las Palmas wel kon doorgaan, maar uiteindelijk werd de match afgewerkt in een leeg stadion.

"Het was een heel moeilijke wedstrijd om te spelen", zegt Piqué. Dit was met voorsprong de slechtste dag uit mijn professionele carrière en uit mijn leven." Piqué had in de voormiddag zijn stem uitgebracht.

"Je kunt voor, tegen of blanco stemmen, maar je gaat stemmen. In dit land mochten de mensen decennialang niet gaan stemmen. Stemrecht is een recht dat we moeten verdedigen. Ik ben Catalaan, ik voel me Catalaan en vandaag ben ik meer dan ooit trots op het Catalaanse volk."