Situatie in Catalonië ontspoort, crisisberaad bij FC Barcelona

Het referendum over de onafhankelijkheid van Catalonië wordt door het bestuur in Madrid niet getolereerd. Er zijn dan ook allerlei pesterijen om de kiezers het stemmen te beletten. Maar dat zorgt dan weer voor relletjes her en der.

In die grimmige sfeer zou FC Barcelona, een club die zijn Catalaanse identiteit met trots uitdraagt, vanmiddag om 16.15u een thuismatch moeten spelen tegen Las Palmas.

"We hebben een noodvergadering gepland om te bekijken wat we zullen doen met de match tegen Las Palmas. Er is niets uitgesloten. Mogelijk zullen we de match zelfs moeten uitstellen", klinkt het in een korte mededeling van FC Barcelona.