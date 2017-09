Diego Costa verhuist in januari naar zijn oude liefde Atletico Madrid

Drie seizoenen hebben ze hem op handen gedragen bij Chelsea, maar sinds dit seizoen was Diego Costa er op een zijspoor beland. "Als ik vertrek, is het enkel naar mijn ex-club Atletico Madrid", liet Costa enkele maanden geleden weten. En die transfer is nu bijna in kannen en kruiken.

Chelsea en Atletico Madrid bereikten een akkoord over de transfer. Toch verhuist Costa pas in januari naar de Spaanse hoofdstad, omdat dan het transferverbod voor Atletico vervalt. Volgens de Spaanse media zou de club van Yannick Carrasco 55 miljoen euro betalen voor de Braziliaanse Spanjaard.

Costa keert in ieder geval terug naar de club waar hij doorbrak op het hoogste toneel. Met Atletico won hij 1 Spaanse titel, 1 keer de Europa League en bereikte hij de finale van de Champions League. Toch zal de 28-jarige aanvaller moeten knokken voor zijn plaatsje, want met onder meer Griezmann, Torres en Gameiro baadt Atletico in de offensieve weelde.