Brute pech voor Barça: Dembélé ligt maanden in de lappenmand

Dembélé viel gisteren in de eerste helft uit. Dembélé viel gisteren in de eerste helft uit.

Het verdict van de blessure die recordaankoop Ousmane Dembélé gisteren opliep tegen Getafe is loodzwaar: hij scheurde een pees in zijn linkerdij en is minstens drie maanden out. Komende week gaat de 20-jarige winger onder het mes in Finland.