Zidane: "Transfermarkt moet sluiten wanneer competitie hervat"

De clubs uit de Premier League kwamen gisteren overeen om geen inkomende transfers meer af te ronden eens de competitie is herbegonnen.

Zinédine Zidane, trainer van Real Madrid, vindt dat een goede zaak. "Je kan een team niet gaan veranderen in de loop van de competitie. Dat is wat ik ervan denk en het is een mening die vele mensen in het voetbal delen", klonk het vandaag op zijn wekelijkse persbabbel.

Ook UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin liet in een interview met The Times verstaan dat ook hij een kortere transferperiode wil. "Het is geen goeie zaak dat een speler een competitie start bij een club en bij de sluiting van de markt voor een andere club uitkomt."