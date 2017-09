Spelen Ronaldo en Messi de Clasico voortaan in Amerika?

La Liga is een van de meest bekeken voetbalcompetities ter wereld. Daar willen de organisatoren munt uit slaan. Ze spelen met het idee om wedstrijden in het buitenland te programmeren.

"La Liga is wereldentertainment. Daarom bekijken we nu de optie om topwedstrijden buiten Spanje af te werken", vertelde voorzitter Javier Tebas deze week op een bijeenkomst in de Engelse stad Manchester. "De plannen zijn nog pril, maar we bekijken ze wel."

In het voorseizoen trekken topclubs al jaren op wereldtournee. In juli speelden Real Madrid en Barcelona een Clasico in Miami (VS). De vriendschappelijke wedstrijd trok 66.000 toeschouwers naar het Hard Rock Stadium. Barcelona won met 3-2.