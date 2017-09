"Espanyolfans geven geen geld uit aan rijke vijand Barcelona"

Veel spanning levert de Catalaanse derby niet op. Espanyol heeft in haar historie van bijna 120 jaar nog nooit een Spaanse titel behaald, de hoogste klassering is 4 keer derde. Vergeleken met de 86 trofeeën van FC Barcelona verbleken de 4 bekers van Espanyol en is het meer dan terecht het kleine stadsbroertje.

Slechts één keer liep Espanyol in de voorbije decennia FC Barcelona voor de voeten. In 2007 eindigde Espanyol elfde in de Primera Divison maar het was een meer dan succesvol seizoen. Blauw-wit speelde op de voorlaatste speeldag 2-2 gelijk in Camp Nou waardoor Barca de titel nog moest laten aan Real Madrid.

Raul Tamudo scoorde in de 90ste minuut de 2-2. In heel Spanje is sindsdien het woord "Tamudazo" een begrip. "Nog elke dag komen Realfans mij bedanken en moet ik een bocht maken als blaugranas in de buurtkomen", zegt Tamudo (foto).

Sportief is het echter een druppel op een hete plaat want terwijl FC Barcelona een begrip is in de hele wereld reikt de bekendheid van Espanyol niet veel verder dan de Europese grenzen.