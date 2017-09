Teleurgestelde Boskamp: "Barcelona is een koopclub geworden"

"Barcelona is een koopclub geworden. Ze kopen spelers. Dat is mijn grootste teleurstelling", stelt Boskamp. "Kijk naar hoeveel spelers uit de eigen opleiding in de ploeg van bijvoorbeeld Guardiola stonden. Dat was gigantisch, onvoorstelbaar."

La Masia, het opleidingscentrum van Barcelona, lijkt steeds meer van zijn pluimen te verliezen. "Bij de U15 en U16 staan er wel een paar klaar, dat is niet normaal. Maar veel van die jonge spelers worden ook door Engelse clubs weggehaald."

"Dat is in het verleden ook gebeurd, met onder meer Fabregas en Piqué. Maar die hebben ze teruggehaald. Als liefhebber is het toch een grote ontgoocheling dat er niemand meer doorstroomt."