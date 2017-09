Diego Simeone verlengt contract als Atletico-trainer tot 2020

Simeone staat bekend om zijn actieve coachingstijl. Met gebaren en soms wat theater weet hij zijn spelers scherp te houden en uitstekende resultaten te boeken.

In 2012 leidde hij Atletico naar de eindzege in de Europa League en de Europese Supercup. Een jaar later haalde hij de Copa del Rey binnen en in 2014 zette hij de kroon op het werk met de Spaanse landstitel, de tiende in de clubgeschiedenis.

De enige blinde vlek in zijn palmares is de Champions League. Atletico speelde in 2014 en 2016 wel de finale, maar ging daarin telkens kopje onder tegen stadsgenoot Real.