Barcelona grijpt naast Coutinho: "Liverpool vroeg 200 miljoen. Absurd!"

Technisch directeur Roberto Fernandez kwam op de persconferentie ook nog terug op de situatie van Thomas Vermaelen, die uit beeld verdwenen lijkt. "Hij kan nog nuttig zijn voor ons team", verzekert Fernandez.

"Hij is vorig seizoen verhuurd aan AS Roma en speelde daar niet zo veel, maar de coach heeft me verteld dat hij heel blij is met hem. We hebben dus ook vertrouwen in hem."