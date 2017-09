Belgische Braziliaan Andreas Pereira speelt een jaartje voor Valencia

Andreas Pereira werd geboren in België, opgeleid in Nederland bij PSV en vervolmaakt in Engeland door Manchester United. Hoewel de zoon van ex-prof Marcos Pereira als een van de grootste talenten bij United geldt, heeft hij toch moeite om er door te breken.

United laat Pereira daarom voor het tweede seizoen op een rij rijpen in de Primera Division. Vorig seizoen speelde hij voor Granada, dat hij niet kon redden van de degradatie.

Nu zet hij een stapje hogerop. Valencia ziet wel wat in de Braziliaanse jeugdinternational, die bij de jongste jeugdcategorieën voor België uitkwam. Pereira zal er niet samen kunnen spelen met dat andere Belgische talent, Zakaria Bakkali, want hij wordt uitgeleend aan Deportivo.