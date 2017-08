Schorsing? Ronaldo doet prachtgoal netjes over in galamatch Real

Fiorentina was in het Bernabeu-stadion de uitdager van Real Madrid voor de Trofeo Santiago Bernabeau. De Italianen kwamen in de 3e minuut op voorsprong, maar enkele minuten later zette Real al orde op zaken. Ronaldo hield enkele verdedigers aan de praat en bereikte ploegmakker Borja Mayoral aan de tweede paal.

Kort na het halfuur legde Ronaldo de 2-1-eindstand vast. De Portugees mocht sinds zijn spetterende invalbeurt in Camp Nou geen officiële wedstrijd meer spelen, maar het werelddoelpunt in het stadion van Barcelona zat duidelijk nog in de tenen van de Portugees. Ronaldo kwam het strafschopgebied binnen en haalde ook deze keer verwoestend uit: 2-1.

Zinédine Zidane stuurde uiteraard niet zijn allersterkste ploeg het veld op, maar in de tweede helft volgde toch het grote debuut van Luca Zidane in het Bernabeu-stadion. De 19-jarige doelman, de tweede zoon van Zidane, incasseerde geen tegentreffer.