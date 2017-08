Barcelona klaagt Neymar aan voor ettelijke miljoenen voor contractbreuk

We willen de bonus terug, eisen een schadevergoeding van 8,5 miljoen euro én 10% extra wegens nalatigheid

"De club vraagt ten eerste dat het geld wordt teruggestort van de bonus die de speler kreeg na zijn contractverlenging (26 miljoen euro, red)."

"Daarbovenop eisen we een schadevergoeding van 8,5 miljoen euro én nog eens 10% extra omdat de transfersom te laat betaald is. De club vraagt ook aan PSG om zijn verantwoordelijkheid op te nemen als de speler die verplichting niet zelf kan nakomen."

Neymar moet in principe zélf de 222 miljoen euro van zijn afkoopsom op de rekening van Barcelona storten. Maar blijkbaar is dit nog niet of te laat gebeurd.