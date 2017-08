Primera Division van start: de enige topcompetitie met positief transfersaldo

De selectie is nagenoeg dezelfde gebleven. Real liet met James, Morata en Pepe veel internationale ervaring gaan. Maar net als de vertrokken Danilo waren ze allemaal bankzitters vorig seizoen.

Mbappé had de eerste "Galactico" sinds de megatransfer van James drie jaar geleden kunnen zijn. De kans dat de Fransman deze zomer nog in Spanje landt is klein. Real heeft het geweer van schouder veranderd.

Voor de derde zomer op rij kocht Real vooral jong (en Spaans) in: Asensio en Vallejo in 2015, Morata in 2016, Ceballos en Theo Hernandez in 2017.

De basisploeg is gevormd, maar wie geduld heeft wordt langzaam ingepast door Zidane. Met succes, zo bewezen Asensio, Kovacic en Varane deze week in de Spaanse Supercup. Ronaldo is met 32 jaar op de teller ondertussen de oudste in de hele selectie.