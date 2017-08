Machtig Real Madrid pakt na de Europese ook de Spaanse Supercup

De supporters moesten heel lang wachten op de aftrap van de partij, maar eens de bal aan het rollen ging in Bernabeu was er meteen opwinding. Real Madrid, zonder de geschorste Ronaldo, toonde net als in de heenmatch dat het op dit moment een maatje te groot is voor de rivalen uit Barcelona.

Marco Asensio nam een voortrekkersrol in het spektakel. Na een knappe actie bediende hij Luka Modric, maar de Kroaat miste. Dus besloot het toptalent de klus zelf te klaren. Hij haalde vanaf 30 meter staalhard, maar zeer precies uit. Ter Stegen kon alleen kijken hoe het leer in de linkerbovenhoek verdween.

Met die knal wist Barcelona ook meteen hoe laat het was. Nog drie keer scoren tegen dit Real was een onmogelijke opdracht. De thuisploeg bleef stevig jagen en Busquets bezweek onder de druk. Met een trap vanuit de draai verdubbelde Benzema voor de pauze nog de score.