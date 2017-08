Winnaar Spaanse Supercup is pas diep in de nacht bekend door UEFA en grote hitte

Barcelona zal vanavond uit een ander vaatje moeten tappen dan in de heenmatch om de Spaanse Supercup nog te kunnen winnen. Het verloor zondag in eigen stadion van Real Madrid met 1-3.

Of Barcelona in die opzet slaagt weten we ten vroegste rond kwart voor 1 's nachts. En dan mogen er geen verlengingen of penalty's nodig zijn.

De voornaamste reden voor het late aanvangsuur zijn de wedstrijden van vanavond in de laatste voorronde voor de Champions League. Die beginnen om 20.45u. Volgens een afspraak tussen de UEFA en de Vereniging van Europese Voetbalclubs (EPFL) mogen op het tijdstip van Europese matchen geen andere officiële wedstrijden worden gespeeld.

Concreet moest de Supercup dus voor 20.45u gedaan zijn of na 22.30u beginnen. Maar de Supercup om 18u of 19u laten beginnen zagen ze in Spanje niet zitten. Een blik op de weerkaarten maakt duidelijk waarom.

In Madrid, waar de terugmatch wordt gespeeld, is het vandaag 35 graden of meer. Volgens de verwachtingen zal het rond 23u nog altijd 29 graden zijn. In Spanje is zo een late wedstrijd niet zo uitzonderlijk, maar in de rest van Europa zullen voetbalfans allicht vloeken over het aanvangsuur van de Clasico.