Carlos Bacca keert terug naar de Primera Division

Villarreal heeft de overgang van Carlos Bacca vandaag afgerond. De 30-jarige Colombiaan slaagde voor zijn medische testen en wordt voor één seizoen gehuurd van Milan. Villarreal heeft ook een aankoopoptie bedongen.

Bacca werd in januari 2012 door Club Brugge naar Europa gehaald. Club betaalde destijds 1,5 miljoen euro aan de Colombiaanse club Atlético Junior om de spits anderhalf jaar - en 31 goals in 54 wedstrijden - later voor 10 miljoen euro door te verkopen aan Sevilla.

Ook in Andalusië liet Bacca op zeer regelmatige basis het net trillen. Sevilla en Bacca wonnen twee keer de Europa League en in de zomer van 2015 legde Milan 30 miljoen euro neer voor de goaltjesdief.

In San Siro liep het iets minder voor de 39-voudige international, al scoorde hij toch nog 34 keer in 77 officiële wedstrijden. Bij Villarreal, vorig seizoen vijfde in La Liga, zal hij in de spits moeten concurreren met de Congolees Cédric Bakambu en de Turk Enes Ünal (ex-Racing Genk).