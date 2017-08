Zidane vindt schorsing voor Ronaldo te zwaar: "Dit stoort mij"

In voetbal is alles mogelijk wanneer je een terugwedstrijd hebt. We zullen tot op het einde goed moeten spelen.

Zidane vindt de straf van de Spaanse voetbalbond te zwaar. "Dit stoort mij, dit stoort ons", zei hij op een persconferentie naar aanleiding van de terugmatch. "Ik wil mij niet bezighouden met het werk van de scheidsrechters. Maar als je kijkt naar wat er is gebeurd, en dan weet dat Cristiano vijf wedstrijden niet mag spelen, dan is er iets verkeerd. Vijf wedstrijden is veel."

Real Madrid zal waarschijnlijk in beroep gaan. "Ik weet niet precies hoe de situatie is. We wachten tot het comité morgen vergadert en dan zullen we zien."

Morgen staat de terugwedstrijd al op het programma. Real heeft een mooie uitgangspositie, maar Zidane blijft op zijn hoede. "In voetbal is alles mogelijk wanneer je een terugwedstrijd hebt. We zullen tot op het einde goed moeten spelen want Barcelona had in de heenmatch ook kansen om te winnen."