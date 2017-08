Ronaldo kent zijn straf: Portugees moet 5 matchen in tribunes plaatsnemen

Real Madrid heeft zijn eerste beker van het seizoen bijna binnen na een 1-3-zege op het veld van Barcelona in de Supercup. Cristiano Ronaldo, die een hoofdrol opeiste in de heenmatch, zal er in de terugwedstrijd wel niet bij zijn.

Hij kreeg van de Spaanse voetbalbond immers een schorsing van vijf wedstrijden. Ronaldo kreeg tijdens de match een eerste keer geel voor het uittrekken van zijn shirt en niet veel daarna kreeg hij nog eens geel voor een vermeende schwalbe.

Maar het is vooral wat er na zijn uitsluiting gebeurde, dat hem nu een stevige schorsing oplevert. In zijn woede gaf hij scheidsrechter Ricardo De Burgos Bengoetxea een duw in de rug. Die actie kost hem nu vier matchen schorsing, de rode kaart één.

Real Madrid kan nog in beroep gaan tegen de schorsing, maar als de schorsing gehandhaafd blijft, mist hij naast de return in de Spaanse Supercup ook de eerste vier competitiewedstrijden.