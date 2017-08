Barcelona telt miljoenen neer om Paulinho weg te lokken uit China

Tottenham Hotspur plukte Paulinho in 2013 weg uit Brazilië, maar de middenvelder kon niet doorbreken in de Premier League. Na twee seizoenen zat het Engelse avontuur erop. Het Chinese Guangzhou Evergrande, de ploeg van voormalig bondscoach van Brazilië Felipe Scolari, gooide hem een reddingsboei.

Na 95 officiële duels en 27 doelpunten in de Chinese competitie verhuist Paulinho opnieuw naar Europa. Barcelona was al even op zoek naar versterking na het vertrek van Neymar naar PSG.

Paulinho ondergaat vandaag medische testen en zet nadien zijn handtekening onder een contract voor vier seizoenen. Barcelona plakt alvast een opstapclausule van 120 miljoen op het hoofd van de Braziliaan.