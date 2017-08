Piqué over fameuze tweet met Neymar: "Het was een wanhoopspoging"

"Dat was de dag dat ik te horen kreeg dat hij zou vertrekken", zegt Piqué nu. "Ik wist dat ik nog maar één pijl op mijn boog had en dat was de sociale media gebruiken om ervan te overtuigen toch te blijven."

"Neymar was razend toen hij de tweet zag, maar we hebben het uitgepraat. En uiteindelijk is hij toch gewoon vertrokken."

De truc van Piqué ontploft later in zijn gezicht. Hij werd het mikpunt van spot op het internet. "Het pakte verkeerd uit. Het is zoals een hand in het poker die de mist ingaat."