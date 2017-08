Zidane en Real Madrid hebben akkoord over nieuwe overeenkomst

De twijfels die er waren toen Zinédine Zidane het roer overnam bij Real Madrid zijn na een titel en twee Champions Leagues verdwenen. Een nieuw, verbeterd, contract was dan ook aan de orde.

"Ik ben heel tevreden dat we een akkoord hebben, want dit is een teken van vertrouwen. Het toont dat we ons werk goed gedaan hebben", zegt de 45-jarige Zidane.

"Zolang ik hier ben, zal ons doel altijd hetzelfde zijn. Ook de match tegen Barcelona wil ik winnen. Dat is wat mij drijft. Het is prachtig wat we momenteel beleven."

Volgens de Spaanse media zou het nieuwe contract over 3 seizoenen lopen. Het jaarsalaris van Zidane zou verdubbeld worden, tot "bijna 8 miljoen euro".