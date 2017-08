Messi en Suarez scoren in emotionele oefenmatch tegen Chapecoense

Bijna 65.000 toeschouwers waren opgedaagd voor de match tegen Chapecoense. De 3 spelers die de vliegtuigramp overleefden, speelden allen een rol in de uitgebreide, emotionele ceremonies voor, tijdens en na de match.

Jackson Follmann gaf met zijn beenprothese de aftrap samen met zijn ploegmaat en mede-overlever Helio Zampier Neto. Het meeste applaus kreeg Alan Ruschel, die zijn eerste minuten mocht spelen. De gelegenheidsaanvoerder werd na 36 minuten onder een oorverdovend applaus gewisseld. "Vandaag is een nieuwe start voor mijn carrière."

Bij Barcelona was het uitkijken hoe het vertrek van Neymar opgevangen zou worden. Gerard Deulofeu nam de plaats in van de duurste voetballer ter wereld, naast Messi en Suarez. Na 6 minuten opende hij al de score. Ook de andere 2 topspitsen troffen raak. De andere goals waren van Busquets en Denis Suarez.

Zondag is de eerste officiële match van Barcelona. Dan is Real Madrid de tegenstander in de heenmatch van de Spaanse Supercup.