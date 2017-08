Alweer slecht nieuws voor Vermaelen: blesseert zich na 12 minuten

thomasvermaelen Vermaelen tekende drie jaar geleden bij Barça. Vermaelen tekende drie jaar geleden bij Barça.

Pech blijft Thomas Vermaelen achtervolgen. Gisteren kreeg Vermaelen in een oefenmatch een basisplaats van de nieuwe coach, Ernesto Valverde, maar na 12 minuten moest hij vervangen worden. Vermaelen had last aan het linkerbeen.