Spaanse profliga weigert cheque van 222 miljoen euro om Neymar vrij te kopen

In Spanje is het verplicht om in elk contract met een speler een afkoopclausule te zetten. Spelers moeten dat bedrag persoonlijk betalen (en dus niet de club) om zich te kunnen vrij kopen.

Daarom dat de kantoren van de Spaanse profliga het bezoek kregen van 3 vertegenwoordigers van Neymar die een cheque van 222 miljoen euro bij zich hadden. Dat bedrag is de afkoopclausule die Barcelona in het contract van de Braziliaan liet zetten.

Normaal gezien is de afhandeling bij de profliga een formaliteit, maar deze keer had La Liga aangekondigd dwars te zullen liggen. De reden: de onduidelijke herkomst van het geld.