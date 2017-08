Joos: "Vond Neymar van alle Barça-spelers grootste genot om naar te kijken"

"Ik zou bijna zeggen: PSG dragen in Fankrijk is niet moeilijk. Omdat die ploeg veruit het beste team in dat land is. Er moet misschien wat gevochten worden tegen Monaco en het zal wat warm worden in Marseille, maar ze worden natuurlijk kampioen.

"Niet alleen omdat ze Neymar hebben, maar ook omdat ze Veratti, Cavani of Rabiot hebben. Wij hopen misschien dat Monaco, met Tielemans, lang kan meedoen voor de titel, maar vorig jaar was de titel van Monaco al bijna ongelooflijk. Dat was omdat PSG het liet liggen in het eerste seizoen van het post-Ibrahimovic tijdperk."

"Het zal in de Champions League moeten gebeuren. Maar daar kan je er uit liggen na een slechte match. Daar zal de druk dus gigantisch zijn op Neymar."

"Je kan er vanop aan dat het PSG-Barcelona wordt in de achtste- of kwartfinales. Dat voel je aan je water. Wat er dan gebeurt? Vergeet niet dat PSG Barcelona tureluurs speelde in de heenmatch vorig seizoen. Barcelona zette dat nog recht dankzij een fabelachtige Neymar en een heel slechte scheidsrechter. Alles kan in dat soort matchen."