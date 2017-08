Neymar wakkert transfergeruchten nog wat aan met Instagram uit Dubai

Het was al opvallend dat Neymar na de Amerikaanse tournee van Barcelona niet met zijn ploegmaats terug naar Spanje vloog, maar met een privévliegtuig richting China voor een promotour.

Volgens Qatarese media zou hij daarna naar Qatar vliegen om daar vandaag medische testen voor PSG af te leggen. Dat gerucht wakkerde hij zelf vandaag aan door via een "Instagram story" te tonen dat hij vandaag op de luchthaven van Dubai was, op zo'n vier uur vliegen van Qatar.

Iets later in zijn "story" geeft een schijnbaar ontspannen Neymar aan dat de volgende halte van zijn vliegtuig Spanje is. Vraag is of hij daar morgen de training zal hervatten met zijn ploegmaats of zijn kastje zal leegmaken.