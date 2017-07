Mulder: "222 miljoen euro? Dat is een fooi voor Neymar"

VRT ???media.video.type.mz_vod??? Mulder: "200 miljoen voor Neymar is veel te weinig" Mulder: "200 miljoen voor Neymar is veel te weinig"

Blijft Neymar bij Barcelona of niet? Het geflirt tussen PSG en de Braziliaanse voetballer lijkt de soap van deze transferperiode te worden. Jan Mulder gaf in Extra Time zijn ongezouten mening. "Veel te weinig", zegt de Nederlander over de genoemde bedragen.