Dreigt gevangenisstraf voor Ronaldo? "Wellicht zwaardere sanctie dan Messi"

Een legertje journalisten wachtte Cristiano Ronaldo vandaag op in een zaak van belastingontduiking. "Ronaldo werd verhoord in een vooronderzoek waarin hij mogelijk beschuldigd wordt van het ontduiken van 14 tot 23 miljoen euro aan beeldrechten die hij niet zou hebben aangegeven aan de Spaanse fiscus. Het gaat over een periode van 4 jaar", legt Steven Adolf bij Radio 1 uit.