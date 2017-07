Barca-spelers: "Wij willen allemaal dat Neymar blijft"

In het kader van de International Champions Cup neemt Barcelona het zondag in Miami op tegen aartsrivaal Real Madrid. "Het is een beetje vreemd om tegen Madrid te spelen in het voorseizoen en zo ver van huis. Maar het maakt deel uit van de voorbereiding en het zal een leuke en speciale wedstrijd worden, want het blijft een Clasico", aldus Iniesta.

"Hopelijk kunnen we een mooie show verzorgen, maar het is nog vroeg in het seizoen. Wat nu telt is ritme opdoen en vertrouwen winnen."