Pique: "De foto met Neymar was een persoonlijke mening"

Net als Barcelona bereidt ook PSG het nieuwe seizoen momenteel voor in de Verenigde Staten. Trainer Unai Emery beseft allicht goed dat grote transfer vooral in de luwte worden afgehandeld. Op zijn persconferentie probeerde hij de vragen over Neymar te ontwijken.

"We mogen enkel over het heden praten en moeten het dus hebben over de spelers die op dit moment bij de club spelen. Natuurlijk hopen we de best mogelijke ploeg samen te stellen", zei Emery.

"Neymar is een grote speler. Wij zijn altijd vragende partij voor grote spelers, maar er wordt veel gepraat over hem."