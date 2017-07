Sparta Rotterdam plukt Belgische doelman weg bij Real Madrid

Alexandro "Alex" Craninx (21) heeft een Belgisch paspoort, maar groeide op in Spanje. De keeper (1,94 meter) speelde enkele wedstrijden met het tweede elftal van Real Madrid, maar verhuist dus naar Nederland. Hij tekende voor drie seizoenen bij Sparta Rotterdam, dat vorig seizoen 16e eindigde.

"Alexandro maakte tijdens de stage vanaf het eerste moment indruk", vertelt Sparta-trainer Alex Pastoor. "Het is een ambitieuze en zeer talentvolle doelman die zich graag bij ons wilde aansluiten."

"We zijn dan ook gelukkig dat we hem nu als nieuwe aanwinst mogen presenteren. We hebben vertrouwen in Alexandro en verwachten nog veel plezier aan hem te kunnen beleven in de komende seizoenen."