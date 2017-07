Gouden drietand van Barcelona blijft samen: "Neymar is niet te koop"

De transfermolen draait op volle toeren. Vooral Neymar stond de afgelopen dagen in het middelpunt van de belangstelling. Er werd gespeculeerd dat de Braziliaan op het punt stond om Barcelona te verlaten en elders te gaan voetballen. Vooral PSG hield de oliedollars in aanslag.

Josep Bartomeu, voorzitter van Barcelona, spreekt die geruchten tegen. "Neymar is niet beschikbaar. Hij heeft nog een contract liggen voor de volgende 4 seizoenen en we rekenen op hem. Hij is een belangrijke pion binnen ons team", zegt hij.