Angel Maria Villar, de voorzitter van de Spaanse voetbalbond (RFEF) en vicevoorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA, is vandaag opgepakt op verdenking van misbruik van vertrouwen, verduistering en valsheid in geschriften. Het gerecht is ook binnengevallen in het bondsgebouw.