Bakkali gaat zijn dribbelkunsten een seizoen vertonen bij Deportivo

De ster van Standard-jeugdproduct Zakaria Bakkali verscheen in 2013 fonkelend aan het firmament bij PSV, wat hem enkele maanden later op zijn 17e al een selectie voor de Rode Duivels opleverde.

Na die kortstondige hoogconjunctuur belandde de aanvallende middenvelder door een mix van blessures en extrasportieve problemen in de Nederlandse vergeetput.

In 2015 lijfde de Spaanse topclub Valencia Bakkali transfervrij in. In twee seizoenen mocht hij 34 keer opdraven in La Liga. Daarin scoorde hij twee goals. Afgelopen seizoen stond de Belg maar één keer in de basis, waardoor het aangewezen was om nieuwe oorden op te zoeken.

Valencia leent de intussen 21-jarige linksbuiten voor een seizoen uit aan de Galicische club Deportivo La Coruña, dat zich dit seizoen als 16e wist te redden in de Primera Division. Bakkali moet komend seizoen mee voor een rustiger jaar zorgen.