Real troeft Barcelona af in strijd om talent Ceballos

De ondertussen 20-jarige Ceballos zette zijn eerste voetbalstapjes bij Sevilla FC, maar maakte al snel de overstap naar stadsrivaal Betis, waar hij de jeugdreeksen doorliep.



Drie jaar geleden maakte hij zijn debuut in de eerste ploeg van Betis, maar begin dit seizoen had hij het even moeilijk onder trainer Gustavo Poyet. De trainer die het ook niet zag in Charly Musonda Jr.

Caballos speelde een sterke terugronde en werd daarvoor beloond met een selectie voor het EK U21 in de sterke Spaanse selectie.



Ondanks dat Ceballos op de bank begon in de eerste groepsmatch, groeide hij uit tot titularis en uiteindelijk werd hij zelfs uitgeroepen tot Speler van het Toernooi.

Rivalen Barcelona en Real Madrid toonden interesse in de jonge Spanjaard, die het best tot zijn recht komt als nummer acht. Maar de speler zelf gaf de voorkeur aan Real. De winnaar van de Champions League betaalt ongeveer 15 miljoen euro voor Ceballos, het bedrag dat als afkoopclausule in zijn contract was opgenomen.