Portugees Semedo ruilt Benfica voor Barcelona

Semedo (23) moet de problemen van Barcelona op de rechtsachter oplossen. Sinds het vertrek van Dani Alves kon Sergi Roberto zich niet doorzetten en Aleix Vidal had last van een zware blessure.

Semedo brak in 2015 door bij Benfica. Hij was vorig seizoen een van de drijvende krachten achter de dubbel, titel en beker, die Benfica mocht vieren. "Hij is een offensieve flankverdediger met fantastische fysieke kwaliteiten", klinkt het bij Barcelona.

De transfer is dus in kannen en kruiken, maar Semedo moet nog slagen voor zijn medische testen. De Portugees was onlangs nog aan de slag op de Confederations Cup en kreeg toen rood in de wedstrijd om de derde plaats.