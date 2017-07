Januzaj bij Real Sociedad: "Mo Farah heeft me veel geholpen"

Januzaj hoopt in San Sebastian zijn carrière weer op de rails te krijgen. Dat is ook het doel van Real Sociedad. "We hopen hem de continuïteit te bieden die hij de laatste jaren bij diverse grote clubs voor verschillende redenen heeft gemist", zegt sportief directeur Loren Juarros.

Die Juarros loopt hoog op met de kwaliteiten van onze landgenoot. "Wij hebben slimme, creatieve spelers nodig die beslissend zijn in de zone van de waarheid. Adnan is ook heel polyvalent en daarom hebben we voor hem gekozen. Hij is een meerwaarde voor onze ploeg en we hopen om hem te helpen het maximum uit zijn potentieel te halen."