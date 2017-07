Waar ligt de toekomst van Thomas Vermaelen? De Rode Duivel heeft nog een contract tot 2019 bij Barcelona, maar werd vorig seizoen uitgeleend aan AS Roma. Nu gonst het van de geruchten over een mogelijke terugkeer van de verdediger naar de Premier League. Of die transfer er komt, is niet duidelijk. Hij begon alleszins gewoon aan zijn voorbereiding bij Barcelona.