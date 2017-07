Messi werd in juli schuldig bevonden aan belastingfraude en kreeg daarvoor een celstraf van 21 maanden. Ook in hoger beroep bij de Hoge Raad bleef zijn veroordeling staan op 21 maanden en een boete van 2 miljoen euro.

Omdat de celstraf van Messi lager is dan twee jaar en hij voor het eerst is veroordeeld, hoeft hij niet de cel in. Maar de straf blijft wel als voorwaardelijk staan.

Met de betaling van een maximale schikkingsboete, 252.000 euro, is die veroordeling nu geschrapt.