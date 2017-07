Torres blijft dan toch langer bij Atletico Madrid, ondanks Chinese interesse

Er was voor Torres nochtans heel wat buitenlandse interesse. Enkele Chinese en Mexicaanse clubs trokken aan zijn mouw, maar nu kiest hij toch voor een verlengd verblijf in de Spaanse hoofdstad.

Torres keerde in 2015 terug naar zijn jeugdclub, waar hij van 2001 tot 2007 al tot de hoofdmacht behoorde. Tussendoor verdedigde de Spaanse aanvaller de kleuren van Liverpool (2007-2011), Chelsea (2011-2014) en AC Milan (januari 2014-2016).

Onder Diego Simeone is Torres wel pas derde keuze in de spits, na Griezmann en Gameiro. Omdat de club nog tot januari een transferverbod heeft, was het toch belangrijk dat Torres bleef bij de club van Rode Duivel Yannick Carrasco.

Torres scoorde vorig seizoen 10 keer in 45 wedstrijden voor Atletico.