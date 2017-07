Modric gehoord voor vermeend meineed: "Ik heb een gerust geweten"

Modric kwam al eens in juni getuigen in Osiek, waarnaar het proces verplaatst is omdat Mamic te nauwe banden zou hebben met bepaalde magistraten in hoofdstad Zagreb.

Hij zei toen dat hij in 2004 een annex van zijn contract tekende waarbij Mamic de helft van zijn toekomstige transferpremies zou krijgen.

In 2015 had Modric echter aan de speurders gezegd dat die annex geantidateerd was en getekend werd toen hij al bij Tottenham (dat 21 miljoen euro voor hem betaalde, red) zat. Die feiten zijn volgens het parket een "valse getuigenis", wat volgens het Kroatische strafrecht zes maanden tot vijf jaar cel kan opleveren.

De rechter in Osiek verwittigde Modric vandaag dat hij de waarheid moest zeggen. Dat heeft hij gedaan, verklaarde Modric nadien aan de pers: "Ik ben mij hier komen verdedigen en heb de waarheid gezegd zoals ik altijd al gedaan heb. Ik heb een gerust geweten. Ik ben ervan overtuigd dat op het einde zal blijken dat ik geen misdrijf heb begaan."