Lionel Messi blijft Barcelona trouw tot 2021

Lionel Messi had in Camp Nou nog een contract tot medio 2018. Barcelona en de Argentijnse aanvaller hebben nu een akkoord bereikt over een contractverlenging tot 2021. "De handtekeningen zullen de komende weken gezet worden, als Messi terugkeert voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen", zegt Barcelona.

"We zijn heel gelukkig met de toewijding van Messi, de beste speler in de geschiedenis. Hij speelt al zijn hele carrière voor Barcalona en heeft het team naar ongelooflijke en ongeëvenaarde successen geleid."

Lionel Messi, vijfvoudig winnaar van de Gouden Bal, scoorde in 583 wedstrijden voor Barça al 507 keer. Hij is de topschutter in de clubgeschiedenis en ook topschutter aller tijden in de Primera Division. Op zijn palmares prijken onder meer 8 Spaanse titels, 4x Champions League, 5x Spaanse beker, 7x Spaanse Supercup, 3x Europese Supercup en 3x het WK voor clubs.