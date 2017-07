Lionel Messi (30) en Antonella Roccuzzo (29) gaven elkaar het jawoord. Lionel Messi (30) en Antonella Roccuzzo (29) gaven elkaar het jawoord.

Lionel Messi en Antonella Roccuzzo zijn getrouwd in Rosario in Argentinië, waar het koppel is opgegroeid. "De bruiloft van de eeuw", zoals het huwelijk werd genoemd, werd gehouden in een luxehotel in de industriestad. Onder anderen Suarez, Agüero, Puyol en Di Maria kwamen meevieren.