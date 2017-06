Barcelona nodigt Chapecoense uit voor oefenmatch in Camp Nou

Barcelona neemt het op 7 augustus op tegen Chapecoense. Barcelona neemt het op 7 augustus op tegen Chapecoense.

Op 7 augustus mag Chapecoense op bezoek in Camp Nou om de Trofeu Joan Gamper te betwisten. Barcelona nodigt de Braziliaanse club uit, nadat die vorig jaar tal van spelers en stafmedewerkers had verloren in een vliegtuigcrash. De wedstrijd is dan ook een eerbetoon aan de overledenen.