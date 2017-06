@GetafeCF Getafe zakte vorig jaar uit eerste klasse. Getafe zakte vorig jaar uit eerste klasse.

Getafe heeft de eindronde voor promotie naar eerste klasse in Spanje gewonnen. De Madrileense club versloeg in de finale Tenerife: het zette vandaag in eigen huis met 3-1 de 1-0-uitnederlaag van woensdag recht.